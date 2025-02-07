إدارة الأمن العام تُحرر مواطناً شرق مدينة حمص وتلقي القبض على أحد خاطفيه

حمص-سانا

حررت إدارة الأمن العام مواطناً من قرية الكاظمية شرق مدينة حمص، بعد تعرضه للخطف ليلة أمس من قبل عصابة، ونجحت بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.

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