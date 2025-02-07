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إدارة الأمن العام تُحرر مواطناً شرق مدينة حمص وتلقي القبض على أحد خاطفيه

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مديرية الصحة في حمص تجري أول عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى ابن الوليد

حمص-سانا قسم القثطرة القلبية في مشفى ابن الوليد بحمص يجري أول عملية قثطرة، ‏بعد تجهيزه …

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