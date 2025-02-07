إدارة الأمن العام تُحرر مواطناً شرق مدينة حمص وتلقي القبض على أحد خاطفيه

حمص-سانا
حررت إدارة الأمن العام مواطناً من قرية الكاظمية شرق مدينة حمص، بعد تعرضه للخطف ليلة أمس من قبل عصابة، ونجحت بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.
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حمص-سانا
حررت إدارة الأمن العام مواطناً من قرية الكاظمية شرق مدينة حمص، بعد تعرضه للخطف ليلة أمس من قبل عصابة، ونجحت بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
حمص-سانا قسم القثطرة القلبية في مشفى ابن الوليد بحمص يجري أول عملية قثطرة، بعد تجهيزه …