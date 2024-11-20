استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة وأطلقت الرصاص صوب شابين وتركتهما ينزفان ومنعت طواقم الإسعاف من نقلهما ما أدى لاستشهادهما.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى 7 وإصابة العشرات، فيما تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال وتخوض اشتباكات ضارية محققة إصابات مؤكدة.

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