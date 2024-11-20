عرض فيلمي “أماني” و”نجمة” بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

دمشق-سانا

استضاف النادي السينمائي في مؤسسة أحفاد عشتار بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما مساء اليوم، فيلمين للمخرج محمد سمير طحان حملا عنواني “أماني” و”نجمة”، وذلك في صالة سينما الكندي بدمشق وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية، أشار المخرج طحان إلى أن فيلم “نجمة” يُعرض لأول مرة وهو يتناول الآثار النفسية المترتبة عن الزلزال في نفوس الأطفال، وكيف يمكن دعمهم من خلال احتضان أحلامهم وطموحاتهم، بينما يعكس فيلم “أماني” حاجة الأطفال للأمان والأمنيات.

وأكد الطحان أن فرص عرض الأفلام القصيرة محدودة رغم شعبيتها الواسعة، مشدداً على أهمية تقديم أفكار تحتضن أحلام شريحة الأطفال وأمانيهم بعد سنوات الحرب وكارثة الزلزال، لأنهم الشريحة الأضعف في المجتمع وبذات الوقت هم يمثلون مستقبل سورية وقوتها.

ويروي فيلم “أماني” قصة الطفل كريم، الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، ويعشق المدرسة والفنون، ولكنه يضطر للعمل مع زوج والدته في جمع المخلفات من القمامة، ما يدفعه في رحلة بحث عن أمنياته وأمانه، حيث تتداخل عناصر الواقع والخيال في سرد درامي يسلط الضوء على حاجة الأطفال للرعاية والحماية.

والفيلم من إنتاج عام 2023، وفاز نصه بمسابقة سيناريو سينما الأطفال في المؤسسة العامة للسينما عام 2021 وهو من تمثيل الفنان القدير الراحل أسامة الروماني الذي عاد من خلاله لعالم السينما بعد غياب لمدة قاربت الخمسة والأربعين عاماً وجمال العلي والطفل حمود أبو حسون ونجاح مختار وصباح السالم وعادل أبو حسون ومادونا حنا ومضر عساف والطفلتين روسيل إبراهيم وإليسار نعمان.

يُذكر أن نص فيلم “نجمة” قد فاز بمسابقة سيناريو سينما الأطفال عام 2015 وهو من تمثيل كل من الفنانين مي مرهج وفراس الفقير وعبير بيطار وآيات الأطرش، والأطفال شهد الشطة ويانا العائدي ونور الدين طحان وشارك في التمثيل محمد سعيد طحان ولين طحان.

ميس العاني

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