8 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثمانية فلسطينيين مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال قصفت منزلاً يؤوي نازحين شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 50 شهيداً و110 إصابات، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43972 شهيداً و104008 إصابات، فيما لايزال العشرات تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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