كوادر إطفاء حمص تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في وادي النضارة

حمص-سانا ‏

تواصل ‏كوادر إطفاء حمص بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق ‏الواسع الذي اندلع مساء اليوم بالأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع ‏باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.‏

وأوضح العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن الكوادر تمكنت بالتعاون مع الأهالي من منع تمدد ‏النيران إلى داخل منازل المواطنين، لافتاً إلى إصابة أحد كوادر الدفاع المدني ‏خلال عمليات الإخماد، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.‏

وأضاف المودي: إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة ‏الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد.‏

أحمد نصار

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