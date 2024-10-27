كوادر إطفاء حمص تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في وادي النضارة

حمص-سانا
تواصل كوادر إطفاء حمص بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق الواسع الذي اندلع مساء اليوم بالأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.
وأوضح العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن الكوادر تمكنت بالتعاون مع الأهالي من منع تمدد النيران إلى داخل منازل المواطنين، لافتاً إلى إصابة أحد كوادر الدفاع المدني خلال عمليات الإخماد، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف المودي: إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد.
أحمد نصار
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