بزشكيان: لا نسعى إلى الحرب لكننا سنرد على عدوان الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تريد الحرب إلا أنها ستدافع عن حقوق الشعب الإيراني، ولن ترضخ أمام أي معتد.

وقال بزشكيان خلال ترؤسه اليوم اجتماع الحكومة: “لقد أثبت شعبنا ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران طوال الـ 45 عاماً الماضية أنهما لن يرضخا إطلاقاً أمام أي معتد، ونحن لا نريد الحرب إلا أننا سندافع عن حقوق الشعب والوطن وسنقوم برد مناسب على عدوان الكيان الصهيوني”.

وأشار إلى أن “الدول الحليفة لهذا الكيان الغاصب وعلى رأسها الولايات المتحدة تدعي الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، بينما التزمت الصمت أمام المجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال بفعل ممارسات الكيان الصهيوني السفاح”، لافتاً إلى أن “الضمائر الحية في شتى أنحاء العالم أعربت عن استنكارها لجرائم هذا الكيان”.

وقدم بزشكيان العزاء لعائلات الشهداء في الجيش الإيراني الذين ارتقوا إثر الهجوم الإرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، مشدداً على ضرورة ملاحقة ومعاقبة العناصر الإرهابية التي تقف وراء الهجمات.

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