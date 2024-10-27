الحرس الثوري الإيراني يقضي على 4 إرهابيين ويعتقل 4 آخرين في سيستان وبلوشستان

طهران-سانا

قضت قوات الحرس الثوري الإيراني على أربعة إرهابيين وألقت القبض على أربعة آخرين متورطين بالهجوم الارهابي الذي وقع أمس بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال مقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري في بيان: “على خلفية الحادث الإرهابي في مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان تمكنت الوحدات التابعة لمقر القدس بالتعاون مع القوات الاستخباراتية لوزارة الأمن في سيستان وبلوشستان من خلال عملية باستخدام الطيران المسير من القضاء على 4 عناصر تابعة للزمر الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه تم في هذه العملية أيضا تحديد هوية 4 عناصر إرهابية آخرين ومطاردتهم والقبض عليهم، فضلاً عن إصابة عدد آخر منهم.

وكانت قيادة قوى الامن الداخلي الايرانية أعلن أمس استشهاد 10 من رجال الشرطة الإيرانية في هجوم إرهابي على دورية بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

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