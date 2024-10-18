الخارجية الصينية: يجب وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وضمان تقديم المساعدات الإنسانية

بكين-سانا

جددت وزارة الخارجية الصينية الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين بشكل فعال وضمان تقديم المساعدات الإنسانية محذرة من مخاطر توسيع وتصعيد الأوضاع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة اليوم إن الأولوية تتمثل بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين بشكل فعال وضمان تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكدت ماو استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف المعنية لبذل الجهود اللازمة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على أساس إقامة الدولة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم ثابت لتحقيق هذا الهدف.

من جانب آخر جددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية معارضة بلادها للعقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية مستنكرة المزاعم الأمريكية التي لا أساس لها لتبرير عقوباتها على الشركات الصينية موضحة أن الصين تعارض بشدة هذه العقوبات الأحادية التي وصفتها بغير القانونية، ورفضت بشكل قاطع ما اعتبرته اتهامات وضغوطاً لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشويه سمعة الصين والضغط عليها بذريعة قضية أوكرانيا، ووقف فرض العقوبات الأحادية غير القانونية على الكيانات والأفراد الصينيين، وكذلك التوقف عن ممارسات “الولاية القضائية طويلة الذراع” معلنة أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين.

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