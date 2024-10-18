الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشهيد السنوار قضى حياته مدافعاً عن حقوق شعبه وأرضه

القدس المحتلة-سانا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني ومقاومته فقدا القائد الكبير يحيى السنوار الذي لم يعرف التراجع يوماً وقضى حياته مدافعاً شرساً عن حقوق شعبه وأرضه.

وقالت الجبهة في بيان اليوم: جسّد الشهيد السنوار في حياته نموذجاً استثنائياً للمناضل الملتصق بهموم شعبه، واستشهاده وهو يقاتل في الصفوف الأمامية دفاعاً عن فلسطين يخلده في الذاكرة كقائد لا يهزم فلم يتردد في اتخاذ طريقه نحو النصر أو الشهادة التي نالها في أشرف المواقع مقاتلاً مدافعاً عن شعبه.

وأشارت الجبهة إلى أنه كان للشهيد السنوار دور ريادي في تطور المقاومة، وأن استشهاده يشكل وقوداً جديداً لنارها، فدماؤه شاهدة على أن الشعب الفلسطيني لا يهزم، بل تزداد عزيمته كلما حاول العدو إطفاء شعلة نضاله، مشددة على أن العدو واهم إذا ظن أنه باغتيال قائد سيقضي على المقاومة، ففلسطين ولاّدة بالقادة، والتجارب السابقة أكدت أن استشهاد القادة لا يوقف مسيرة المقاومة، بل يرسخها ويشعل ساحات المواجهة وهذا ما سيحدث.

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