روسيا تدعو دول منظمة “شنغهاي للتعاون” لإيجاد نظام مستقل للدفع والتبادل التجاري فيما بينها

موسكو-سانا

أكدت روسيا اليوم أهمية العمل على زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول منظمة “شنغهاي للتعاون”، وذلك بسبب الحاجة إلى آلية دفع وتسوية مستقلة للمنظمة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله أمام مجلس رؤساء حكومات المنظمة: إنه “لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لا بد من إزالة العقبات وحماية قطاعنا المالي في المنظمة بالتركيز على تنفيذ خارطة طريق لزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة بين دولها، والتي وافق عليها قادة دول المنظمة قبل عامين”، مشيراً إلى “ضرورة وجود آلية دفع وتسوية مستقلة بين دول منظمة شنغهاي”.

واقترح ميشوستين “تشكيل منصات إلكترونية أو مؤسسات مصرفية أو نظام للمؤسسات المالية المعتمدة”، لافتاً إلى أنه بهذه الطريقة سنخلق ظروفًا ملائمة ويمكن التنبؤ بها للأعمال التجارية، وذلك في ظل الحاجة لأداة شفافة للدعم المالي لأنشطة المشاريع في المنظمة.

ومنظمة “شنغهاي للتعاون” منظمة دولية أُسست في عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وفي الـ 4 من تموز الماضي تم قبول بيلاروس في المنظمة رسمياً، والدول المراقبة في المنظمة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

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