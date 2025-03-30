السوداني: سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق قريباً

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق سيكون قريباً، مع عدم وجود الحاجة لوجوده بعد الآن.

ونقلت وكالة (واع) للأنباء عن السوداني قوله في مقابلة حصرية مع قناة بلومبيرغ الأمريكية نشرت اليوم: “سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد تنظيم (داعش)”، مبيناً أن مبررات وجود هذا التحالف انتهت، وليس هناك حاجة لوجود 86 دولة، مع انتقال العراق من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار.

وبين السوداني أنه ناقش مع الإدارة الأمريكية ملف التحالف الدولي، وتم تشكيل لجنة ثنائية في شهر آب من العام الماضي بين القادة العسكريين للبدء بالحوار، وتم التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي.

وأردف السوداني: “العراق اليوم ليس كما كان في العام 2014، حيث انتصرنا على “داعش” بفعل تضحيات وصمود الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم من المجتمع الدولي والأصدقاء، وبات التنظيم لا يشكل تهديداً للدولة، إذ أن وجود أفراد تابعين له يختبئون في الكهوف والصحارى لا يرتقي لمستوى تهديد لاستقرار الدولة، والعراق يعمل على القضاء على هذه الفلول الإرهابية”.

‏وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن إيران كانت داعمة للعملية السياسية في العراق، وداعمة في هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي موضوع آخر قال السوداني إن العراق دولة مهمة في منظمة أوبك وهي تنسق مع شركائها في “أوبك بلس” و خاصة مع السعودية من أجل الالتزام بالحصص المخصصة مشيراً إلى أن “العراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط بهدف المحافظة على الأسعار ومصلحة المنتجين والمستهلكين”.

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