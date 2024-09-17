الدفاع الروسية تطهر قرية حدودية من القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتطهير قرية سناغوست الحدودية في مقاطعة كورسك من قوات كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها: إنه تم خلال عمليات الاستطلاع الجوي الكشف عن تجمع لقوات العدو ودفاعاته في غابات المنطقة، حيث باغت المظليون الروس العدو بمداهمة من عدة اتجاهات معززة بالمدرعات وبتغطية من المسيرات وحرروا القرية.

وحررت قوات الشمال الروسية 10 بلدات وقرى في مقاطعة كورسك، حيث بلغت خسائر قوات كييف منذ هجومها على كورسك في الـ 6 من آب الماضي أكثر من 13 ألف قتيل، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الأخرى.

ويواصل الجيش الروسي تطهير مناطق المقاطعة من فلول قوات نظام كييف التي حاولت من مغامرتها هذه الاستيلاء على محطة كورسك الكهرذرية بغية ابتزاز روسيا، لكنها فشلت في هجومها.

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