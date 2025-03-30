مصرع ثلاثة أشخاص في حادث تحطم مروحية أقصى الشرق الروسي

موسكو-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، جراء تحطم مروحية في مقاطعة آمور في أقصى الشرق الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن مركز آمور للحماية المدنية والسلامة من الحرائق قوله على قناته في التلغرام: “إن عناصره من عمال البحث والإنقاذ عثروا صباح اليوم على المروحية “روبنسون آر 66″ التابعة لشركة هيرغو للتعدين والتنقيب عن الذهب في منطقة زايسكي، بعد أن كانت قد اختفت عن الرادارات مساء أمس .. وقد تأكد مقتل الطيار وشخصين آخرين كانوا على متن المروحية وقت وقوع الحادث” وأشار المركز إلى أن دائرة التحقيقات في الإقليم الشرقي للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية بدأت تحقيقا في الحادث.

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