القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” غرب البلاد

بغداد-سانا

ألقت مديرية الاستخبارات العراقية القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية الاستخبارات قولها اليوم في بيان: إنه “بعمليتين منفصلتين ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب” في قضاءي راوه والرمادي بمحافظة الأنبار”، مشيرة إلى أنهما كانا يعملان في صفوف عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي وتم تسليمهما إلى الجهات القضائية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن السبت الماضي إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة السليمانية شمال العراق.

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