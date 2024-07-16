الدفاع الروسية: إسقاط طائرة “ياك 52” و28 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت عملياتها على مختلف محاور القتال، محققة مزيداً من التقدم ومكبدة القوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية فادحة، إضافة إلى تدمير أسلحة ومعدات غربية ومستودعات ذخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أنه وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية صدت القوات الروسية العديد من الهجمات المضادة وكبدت القوات الأوكرانية نحو 1920 عسكرياً بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية ومدافع هاون وراجمات صواريخ.

وقصف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية بدون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية مواقع وتجمعات للقوات الأوكرانية في 124 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ “اتاكمز” العملياتية التكتيكية وسبعة صواريخ هيمارس وجميعها من صنع أمريكي وقنبلتين موجهتين من نوع هامر فرنسيتي الصنع و28 طائرة بدون طيار، إضافة إلى طائرة أوكرانية من طراز “ياك52” المزودة بمدفع رشاش.

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