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57 شهيداً وعشرات الجرحى… ضحايا مجزرتين جديدتين للاحتلال في خان يونس والنصيرات

2024-07-16

القدس المحتلة-سانا

 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرتين جديدتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسطه، راح ضحيتهما 57 شهيداً وأكثر من 40 جريحاً.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة 26 آخرين، كما قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين فى مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 18.

وقالت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في بيان في وقت سابق اليوم: إن الاحتلال استهدف خلال الأيام العشرة الماضية خمس مدارس تابعة لها، داعية إلى ضرورة حماية كل مرافق الأمم المتحدة.

وارتكب الاحتلال يوم السبت الماضي مجزرة في منطقة المواصي راح ضحيتها 90 شهيداً و300 جريح.

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