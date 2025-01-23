وزارة السياحة تكرم المشاركين الفائزين بمسابقات أجمل جناح بمعرض الزهور الدولي الـ 44

دمشق-سانا

أقامت وزارة السياحة حفل تنسيق للزهور مساء اليوم ضمن فعاليات معرض الزهور الدولي الـ 44، وذلك في فندق شيراتون دمشق تم خلاله تكريم لجنة التحكيم والمشاركين الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى بمسابقة أجمل جناح لكل من المشاتل والأجنحة المغلقة والشركات والمشاركات الخارجية، بالإضافة إلى الفائزين بمسابقات التنسيق الكلاسيكي والحر والإيكبانا.

وضم المعرض أكثر من 70 مشتلاً محلياً ونحو 29 مشاركة من دول عربية، إضافة إلى أكثر من 100 مشاركة للحرف التراثية واليدوية وشيوخ الكار من حاضنة دمر التراثية وحاضنة التل والعديد من الأعمال في الفنون والمهن التراثية واليدوية والفن التشكيلي.

معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج بين أن المعرض يعتبر من أهم النشاطات التي أطلقتها وزارة السياحة، حيث أقيم للمرة الأولى عام 1973 في حديقة الجاحظ بدمشق وبعد 10 سنوات انتقل إلى الحديقة الخلفية لفندق الشيراتون، ثم استقر منذ عام 1989 في حديقة تشرين، وأصبح من الفعاليات التقليدية مع بداية موسم السياحة الصيفي.

وبين ماشفج أهمية المعرض في تبادل الخبرات مع العارضين المحليين والدوليين والاطلاع على عالم الزهور ومستلزماتها وتسويق المنتجات والتواصل مع الزوار وتشجيعهم على اقتناء النباتات والأزهار وزيادة خبرتهم والاطلاع على تجارب الدول المشاركة.

نائب محافظ دمشق علي المبيض لفت إلى أن المعرض تظاهرة ثقافية وسياحية واجتماعية واقتصادية مهمة جداً ومتنفس لأهالي دمشق، حيث قدمت الشركات المشاركة كل ما هو جديد في عالم تنسيق الحدائق والأزهار والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والطبية والعطرية، ومنتجات العسل إلى جانب صناعات بسيطة كتدوير أوراق الأشجار ومنتجات أخرى ذات صلة بالقطاع الزراعي.

رئيس لجنة التحكيم هادي شرف أشار إلى أن المعرض تحول إلى نشاط ثقافي سياحي بامتياز، اتخذ من الوردة الشامية شعاراً دائماً له كرسالة جمال ومحبة وسلام من سورية إلى العالم.

رئيس لجنة المشاتل في غرفة زراعة دمشق حسان حليوه بين أن المعرض ضم مشاركات دول عربية عدة من سلطنة عمان والعراق ولبنان ومصر، لافتاً إلى أهمية المعرض في تشجيع السياحة الشعبية الداخلية، ورفع مستوى الثقافة الزراعية عند الأسر.

عدد من المشاركين المكرمين أكدوا أن الزهور رسالة محبة وسلام بين الشعوب حيث أوضح عبد المنعم العيساوي من العراق أنه يشارك في المعرض منذ عام 2005، نظراً لأهميته في تبادل الخبرات في المجال الزراعي، وخاصة تطوير زراعة الزهور، لافتاً إلى أن مشاركتهم لهذا العام تمثلت بـ 7 ممثلين بين قطاع عام وخاص، تضمن بعضها عرض العديد من المشغولات التي تمثل التراث العراقي.

من جانبه أشار سيف الدين نضر من مشاتل نضر في طرطوس إلى أهمية المشاركة لجهة التعرف على كل ما هو جديد في عالم المسطحات الخضراء والأزهار ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وما يرتبط بها من منتجات، إضافة للاطلاع على أساليب تنسيق الحدائق والنباتات والأزهار.

يذكر أن المعرض ضم أكثر من 70 مشتلاً محلياً ونحو 29 مشاركة من دول عربية، إضافة إلى أكثر من 100 مشاركة للحرف التراثية واليدوية وشيوخ الكار من حاضنة دمر التراثية، وحاضنة التل والعديد من الأعمال في الفنون والمهن التراثية واليدوية والفن التشكيلي.

غصوب عبود

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