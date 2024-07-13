إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين عليه في أريحا

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على شاب في أراضي نبع العوجا شمال المدينة، ما أدى لإصابته بجروح وحطموا مركبته.

واستشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال غرب رام الله.

على صعيد متصل اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وزبوبا وتعنك والطيبة وعانين وفقوعة وجلبون في مدينة جنين وأم صفا شمال غرب رام الله ومخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس، ونصبت الحواجز فيها، ما أعاق تنقلات الفلسطينيين.

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