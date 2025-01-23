«الوردة الشامية في الطب والتراث»… ندوة علمية في منارة حلب القديمة

حلب-سانا

أقامت الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون اليوم ندوة علمية حملت عنوان “الوردة الشامية في الطب والتراث” في منارة حلب القديمة للأمانة السورية للتنمية.

وبيّن مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تولي أهمية خاصة للندوات المماثلة حول التراث الثقافي غير المادي، وتعد الوردة الشامية أحد أهم رموزه الذي وصل إلى لائحة التراث العالمي.

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد القادر بدور إلى أن للوردة الشامية استخدامات تفوق الاستخدامات الشائعة في الطهي ما يجعلها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني نظراً لتركيبتها البنيوية الخاصة والمنسجمة مع الأرض السورية، بالإضافة إلى رمزيتها الثقافية والوطنية.

وتحدث الصيدلاني شادي خطيب عن الاستخدامات الطبية للوردة الشامية في مجال مستحضرات التجميل والتركيبات الدوائية الطبية، نظراً لفوائدها المتعددة كمضاد للأكسدة وحل مشكلات ضعف الاستقلاب لدى الإنسان، وفق ما أثبتته التجارب التي حصل بعضها على براءات اختراع.

بدوره ركز الكيميائي هشام قاسم على تميز الوردة الشامية بتركيبها الكيميائي الذي يلائم جميع أنواع الخلايا في البشرة، ما يكسبها أهمية خاصة وتميّزاً في إدخالها ضمن مختلف التركيبات الدوائية والعلاجية.

وبينت الدكتورة علا مصطفى أنّ للوردة الشامية فاعلية ممتازة في تجديد وترميم الخلايا، فهي تعد غذاء طبيعياً للخلايا، وهذا ما يدفع الباحثين إلى تحقيق نتائج أكبر في عالم الدواء والطب بالاستفادة من خواص الوردة الشامية.

تضمنت الندوة فيلماً وثائقياً بعنوان (عطر الروح)، موثقاً رمزية الوردة الشامية عبر التاريخ وارتباطها بسورية كجزء مهم من الهوية التراثية للبلاد.

أوهانيس شهريان

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