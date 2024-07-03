3 تموز.. عيد الاستقلال في بيلاروس

دمشق-سانا

1250- المصريون يعتقلون ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة.

1778- القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايومنغ راح ضحيتها 360 شخصاً منهم أطفال ونساء.

1778- بروسيا تعلن الحرب على النمسا.

1886- المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه.

1890- انضمام ولاية أيداهو للولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ43 في ترتيب الانضمام.

1928- أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.

1988- سفينة حرب أمريكية تسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي، ما أدى إلى مقتل 290 شخصاً.

2004- الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند.

من مواليد هذا اليوم:

1924- سيلابان راما ناطان، رئيس سنغافورة.

1940- غيرزي بيك، رئيس وزراء بولندا ورئيس البرلمان الأوروبي.

من وفيات هذا اليوم:

2006- إسماعيل شموط، فنان تشكيلي فلسطيني.

2008 – عبد الوهاب المسيري، مفكر وكاتب مصري.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في بيلاروس.