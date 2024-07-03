SCS-NET

مناقشة آلية تنفيذ المخيمات الصيفية بالتشاركية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة

2024-07-03

دمشق- سانا

آلية تنفيذ المخيمات الصيفية السنوية التي تنظمها التربية والشبيبة وفق برامج تتضمن أنشطة ثقافية وترفيهية ومساهمات شبابية تطوعية أبرز محاور الاجتماع الذي عقده اليوم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني مع رئيس وأعضاء منظمة اتحاد شبيبة الثورة ومديري التربية ورؤساء دوائر الجاهزية وأمناء فروع الشبيبة في المحافظات افتراضياً.

وأكد الوزير المارديني أهمية التشاركية بين الوزارة والمنظمات الشعبية، مشيراً لأهمية الأنشطة المنفذة في المخيمات الصيفية والتي تعزز مهارات الطلاب وتنمي مواهبهم.

بدوره رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر أشار إلى أن المخيمات ستنظم على مستوى الروابط ثم المحافظات، كما سيتم تنظيم مخيمات مركزية ومنها سيخصص لأبناء وبنات الشهداء، لافتا إلى تنوع برامج هذه المخيمات كالورشات الحوارية والأنشطة التطوعية والثقافية والترفيهية.

وتحدث مديرو التربية وأمناء فروع الشبيبة في المحافظات حول آليات الاستعداد لهذه المخيمات وخطة العمل المتفق عليها.

 رحاب علي

 

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

منظمة اتحاد شبيبة الثورة في ذكرى التأسيس: مستمرون بتعزيز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع

دمشق-سانا أكدت منظمة اتحاد شبيبة الثورة أنها مستمرة بأداء دورها في تعزيز دور الشباب وتمكينهم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved