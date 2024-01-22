كنعاني: الأمن القومي الإيراني خط أحمر وملتزمون بسيادة دول المنطقة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الأمن القومي الإيراني خط أحمر، مشيراً إلى احترام بلاده لسيادة الدول في المنطقة.

وشدد كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم على التزام إيران بأمن العراق ودعم حكومته وشعبه، مشيراً إلى أن الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل شمال العراق يأتي في إطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني، ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته.

وأضاف كنعاني: إن تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق أمر غير مقبول، ونحن نصر دائماً على توفير أمن العراق حكومة وشعباً والتنسيق والتعاون مع الجيش العراقي لضمان أمن العراق وسلامته، ونؤكد على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين لضمان الأمن القومي لهما، كما أكد أن العلاقات الإيرانية الباكستانية قوية متينة واستهداف خلية إرهابية على الحدود يأتي ضمن دفاعنا عن مصالح الشعب الإيراني.

من جهة ثانية، استنكر كنعاني استمرار الكيان الصهيوني بعدوانه على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استشهاد آلاف الفلسطينيين وتدمير عدد كبير من المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة يدل على مستوى الوحشية التي يمارسها هذا الكيان القاتل.

وأعرب المتحدث الإيراني عن أمله بأن تقوم المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاقبة المجرمين الإسرائيليين على ممارساتهم.

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