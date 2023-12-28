رئيس الحكومة السلوفاكية يجدد التحذير من ضم أوكرانيا لحلف الناتو

براتيسلافا-سانا

جدد رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو التحذير من ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معتبراً أن ذلك سيتسبب بحصول حرب عالمية ثالثة.

وأشار فيتسو في حديث لموقع “إينغوينا” الإلكتروني السلوفاكي إلى أنه نبه خلال اجتماعه الأخير مع أمين عام حلف الناتو في بروكسل إلى أن سلوفاكيا ستعرقل ضم أوكرانيا إلى الحلف، موضحاً أن “ما يجري الآن في أوكرانيا يشبه ما جرى في أفغانستان، حيث مارس الغرب الكذب عشرة أعوام من خلال الادعاء بأنه سينتصر في أفغانستان، وفي النهاية تعرض لهزيمة مذلة وترك أفغانستان لطالبان”.

وفي سياق متصل لفت فيتسو إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا لم تحقق أي نتيجة بل استفادت منها روسيا أكثر من استفادة أوروبا التي خسرت الكثير بسببها.

وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي أظهرته هذه العقوبات هو أنها زادت من ساحة الاكتفاء الذاتي لروسيا في مجالات عدة، فيما تعاني أوروبا من آثارها”.

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