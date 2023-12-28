قرغيزستان.. إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل تنظيم (داعش)

بيشكيك-سانا

أعلنت الأجهزة الأمنية في قرغيزستان اليوم إحباط هجوم على كنيسة ومحاولة تنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من شجرة رأس السنة في مدينة جلال آباد جنوب البلاد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اللجنة الحكومية للأمن القومي في الجمهورية قولها: إنه “خلال إجراءات مكافحة الإرهاب في أراضي جلال آباد، تم احتجاز عضوين من تنظيم “داعش” الإرهابي جرى تجنيدهما عن بعد عبر الإنترنت”، مضيفة: إنه “بناء على توجيهات من ممثلي التنظيم في الخارج، خطط الشابان لزرع عبوة ناسفة بالقرب من شجرة عيد الميلاد الرئيسية في الساحة المركزية بجلال آباد، كما كانا ينويان تنظيم هجوم إرهابي على كنيسة في المدينة”.

وأضافت اللجنة: إنه “أثناء فحص الأجهزة المحمولة التي صودرت من المحتجزين، تم العثور على أدلة دامغة على التحضير لهجوم إرهابي، ومراسلات مع مبعوثي التنظيم الإرهابي، وخطة عمل وتعليمات لصنع عبوات ناسفة، إضافة إلى تسجيلات فيديو تحتوي على مبايعتهما لزعيم “داعش””.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم فتح قضية جنائية بهذا الشأن بموجب مادة “العمل الإرهابي”، فيما تبحث وكالات الاستخبارات عن أعوان محتملين للمحتجزين.

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