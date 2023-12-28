الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقل موقع آر تي عن الوزارة قولها في بيان: “خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا”.

وأضاف البيان: إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين دون طيار أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم.

وكان محافظ مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجايف أعلن في وقت متأخر من الليل أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

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