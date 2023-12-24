المقاومة الفلسطينية تدك تحشيدات ومواقع العدو الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الـ 79 موقعة العشرات من أفرادها بين قتيل ومصاب، ومكبدة إياها خسائر كبيرة في الآليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنها استهدفت دبابتين صهيونتين بقذائف الياسين 105 على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة ودبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105 في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وأضافت: إن مقاتليها استهدفوا تحشيدات العدو شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون، كما استهدفوا آلياته بعبوات شديدة الانفجار، وتصدوا لمحاولات اقتحامه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

واعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل 8 جنود وضباط ليرفع عدد قتلاه إلى 485 جندياً وضابطاً قُتلوا منذ بداية العدوان على غزة، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية.

وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في القطاع، في حين تؤكد المقاومة أن أعداد القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه، وأنه يتعمد إخفاء خسائره الهائلة في معارك غزة.

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