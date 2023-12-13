إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الثاني

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة في أحياء المدينة والمخيم، وتطلق الرصاص باتجاه كل من يتحرك، وتواصل حصار الحي الشرقي من المدينة، وإغلاق مداخله بالآليات العسكرية والجرافات وسط حملة مداهمات واسعة للمنازل التي حولت عدداً منها إلى نقاط عسكرية، كما قامت باعتقال 5 فلسطينيين بينما قصفت ثلاثة منازل في الحي بصواريخ “الإنيرغا” ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفجرت قوات الاحتلال منزلين في مخيم جنين، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وخاصة في حيي الدمج والحواشين في المخيم، واعتقلت أكثر من 100 شاب، بينما قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتخريب كبير للبنية التحتية.

وكان استشهد 7 فلسطينيين، واعتقل 70 أمس جراء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

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