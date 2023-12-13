آلية تحقيق التغطية الصحية الشاملة في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

بالتزامن مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة أقامت وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل مخصصة للإعلاميين حول الرسائل الإعلامية التوعوية المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال الرعاية الصحية الأولية.

وتعني التغطية الصحية الشاملة أن يتلقى جميع الأفراد والمجتمعات الخدمات الصحية التي يحتاجونها بجودة عالية ودون تكاليف مادية، ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال إعادة توجيه النظم الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية.

وبينت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي التزام القطاع الصحي في سورية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات المرضى الأساسية، لافتة إلى أن مبادئ التغطية الصحية الشاملة تشمل أيضا الوقاية وتعزيز الصحة والإنصاف والعدالة والمساواة بين الجنسين ودعم القوى العاملة الصحية.

وحول تحقيق التغطية الصحية الشاملة أشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن سورية أطلقت إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير حزمة الخدمات الصحية الأساسية ووضع اللمسات النهائية عليها، والبدء بتحديد تكلفتها والعمل على تنفيذ الدبلوم الوطني لطب الأسرة، وتحديث الدليل الإرشادي الوطني للممارسة الأسرية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى دعم الوصول إلى الدواء واللقاح وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت الدكتورة الطرابيشي دور الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وزيادة الكشف المبكر عن الأمراض ونوعية العلاج والتعافي من الأمراض وتجنب الحاجة إلى خدمات أكثر تكلفة ما يزيد من كفاءة النظام الصحي، موضحة أنه كان لوباء كوفيد-19 الدور في التأكيد على دور الرعاية الصحية الأولية في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية بمختلف البلدان.

ومن منظمة الصحة العالمية أشارت الدكتورة وفاء التجار إلى أن المنظمة تعمل مع جميع البلدان على إعادة توجيه النظم الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية الأمر الذي يساعد على تقديم 90 بالمئة من خدمات الصحة الأساسية لتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن نصف سكان العالم لا يحظى بتغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، ودون اتخاذ إجراءات عاجلة فإن هذه الفجوات سوف تتسع.

ويحتفل العالم في الثاني عشر من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، ويأتي موضوع هذا العام تحت شعار: “الصحة للجميع… حان وقت العمل”، ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى أنظمة صحية قوية ومرنة.

راما رشيدي وبشرى برهوم

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