هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال يحتجر 142 أسيرة من غزة في معتقلاته بينهن رضيعات

القدس المحتلة-سانا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 142 أسيرة فلسطينية بينهن طفلات رضيعات ومسنات قامت قواته باعتقالهن خلال عدوانها على قطاع غزة المنكوب.

ووفق بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية فإن الاحتلال يعتقل الأسيرات الفلسطينيات في معتقلي الدامون وهشارون.

وكانت مؤسسات الأسرى أصدرت بياناً سابقاً قالت فيه إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحق أسرى غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية، بينما لا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقهم.

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