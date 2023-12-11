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مظاهرة في رام الله تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة

2023-12-10

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية مظاهرة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة المنكوب، وبمجازر الإبادة التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من شهرين، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف بين شهيد وجريح، إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية والممتلكات.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة رفعوا علم فلسطين وجابوا شوارع المدينة، مرددين هتافات تطالب بوقف عدوان الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 65 إلى 17997 شهيداً و49229 جريحاً.

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