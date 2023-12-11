مظاهرات في مدن غربية وعربية تأييداً لفلسطين وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من المدن الغربية والعربية تظاهرات حاشدة تأييداً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين فيه.

وتحت عنوان “من أجل السلام في فلسطين” تجمع اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو نحو 1500 ناشط أمام البرلمان الياباني مطالبين المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وندد المتظاهرون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين والصحفيين والأطفال والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني ودور العبادة ومخيمات اللاجئين التي من المفترض أن تكون محمية بموجب الاتفاقيات الدولية معربين عن قلقهم بشأن الوضع الكارثي في غزة.

وانتقد المتظاهرون حكومة بلادهم التي امتنعت عن توجيه أي إدانة صريحة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها “إسرائيل” مطالبين إياها بوضع سياسة واضحة تدين جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال.

كما نظم مئات اليابانيين المتضامنين مع فلسطين مظاهرة في منطقة شيبويا وسط العاصمة طوكيو دعما لغزة وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتنادي بالحرية لفلسطين.

وفي نيويورك نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مظاهرة جابت شوارع المدينة ثم صعد المتظاهرون على جسر بروكلين رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار وذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي تونس خرج عدد كبير من المتظاهرين التونسيين إلى ساحات العاصمة تونس تنديداً باستمرار مجازر كيان الاحتلال في غزة، واستهداف المدنيين من النساء والأطفال.

كما شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي وجرائمه الوحشية على قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

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