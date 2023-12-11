(أغنية سلام) أمسية ميلادية لكورال حلم وحنين على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

حملت الأمسية الميلادية “أغنية سلام ” التي أحياها كورال “حلم وحنين” مساء اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية روح الميلاد والدعوة للسلام والمحبة وحماية الطفولة التي تتعرض للاغتيال اليوم في فلسطين المحتلة.

وقدم الكورال القادم من مدينة صافيتا خلال الأمسية التي جاءت بالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية وبقيادة الأستاذة في الغناء الأوبرالي نهى زروف وبرفقة الموسيقيين محمد شحادة على الإيقاع وماريو بطرس وليال المعصراني على البيانو تراتيل وأغاني ميلادية إضافة إلى أغنية “يما مويل الهوى” من التراث الفلسطيني.

كما أدى الكورال عدداً من أغاني الحب بأصوات مجموعة من كورال اليافعين والكبار في حين حملت أغاني كورال الأطفال دعوات لحماية الطفولة.

الدكتورة نهى بشور مؤسسة كورال حلم وحنين ذكرت في تصريح لمراسلة سانا أن الأمسية جاءت للاحتفال بميلاد رسول السلام والذكرى السادسة عشر لتأسيس كورال حلم وحنين مشيرة إلى أن برنامج الحفل جاء كرسالة سلام ومحبة وللتأكيد على إيماننا أن كل إنسان يجب أن يقاوم بطريقته ومن موقعه.

من جهتها أشارت زروف إلى أن الكورال الذي ضم 90 مغنياً ومغنية مقسمين على أربع فئات حرص على تقديم روح الميلاد من خلال عدد من التراتيل والأغاني الميلادية التي تحمل رسالة المحبة والسلام إضافة لتقديم برنامج منوع من الأغاني التراثية وأغاني الحب وأغنية من التراث الفلسطيني.

فاطمة ناصر

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