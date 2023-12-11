السفارة السورية في بوخارست تشارك في سوق الميلاد الخيري

بوخارست-سانا

شاركت السفارة السورية في بوخارست بسوق الميلاد الخيري من خلال جناح خاص إلى جانب عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في بوخارست.

وتضمن جناح السفارة السورية في السوق الذي يقام سنويا من قبل مؤسسة ايوا للإنسانية في رومانيا عدداً من المنتوجات والحلويات السورية العريقة.

وجاءت مشاركة الجناح السوري بالتعاون بين السفارة والجالية السورية وشكلت فرصة للترويج والتعريف ببعض المنتجات الوطنية السورية والتراث العريق.

وشهد الجناح السوري إقبالاً واسعاً من زوار السوق.

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