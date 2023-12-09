12 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب سورية للمصارعة بالبطولة العربية في العراق

بغداد-سانا

أضاف منتخب سورية للمصارعة اليوم 5 ميداليات جديدة إلى رصيده في ختام بطولة العرب المقامة في العراق (3 فضيات و برونزيتين) وذلك ضمن منافسات المصارعة الرومانية.

وجاءت الفضيتات عبر أسد الدين الأسطة بوزن 60 كغ ومحمد عبيد بوزن 72 كغ وعلى نشيواتي بوزن 130 كغ بينما حقق البرونزيتين محمد فواز بوزن 63 كغ وفداء الدين الأسطة بوزن 87 كغ .

وبلغ رصيد منتخبنا 12 ميدالية في ختام البطولة حيث أحرز أمس سبع ميداليات بواقع (ذهبية واحدة وست برونزيات) بالمصارعة الحرة حيث جاءت الذهبية عبر اللاعب عمر صارم بوزن 125 كغ فيما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق اللاعبين أنس الخالدي بوزن 79 كغ وفداء الدين الاسطة بوزن 86 كغ وأنور شرفا وشارك في البطولة منتخبات سورية والسعودية والأردن واليمن والجزائر وتونس وجزر القمر والعراق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency