الرئيس الإيراني للمهندس عرنوس: العلاقات الثنائية استراتيجية وعميقة ولدى البلدين قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما

طهران – سانا

استقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوفد المرافق، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيسي استراتيجية وعمق العلاقات بين البلدين، وقال: إنه تم تنفيذ قدر كبير من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع سيادة الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى سورية في أيار الماضي.

وشدد رئيسي على ضرورة تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين، وقال: “لدى إيران وسورية قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية”، موضحاً أن التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المعنية في طهران ودمشق سيسمحان بتفعيل هذه القدرات في أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى نتائج تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد رئيسي أن سبب عداء أمريكا والكيان الصهيوني لسورية هو مقاومة سورية قيادة وحكومة وشعباً لمخططاتهم والانتصار على الإرهاب الذي دعموه، معرباً عن ثقته بأنه كما انتصرت دول العراق وسورية واليمن ولبنان سينتصر أيضاً الشعب الفلسطيني في الميدان.

ولفت رئيسي إلى أن المقاومة في فلسطين مبنية على الإيمان، فرغم عدم امتلاكها قدرات بحرية وجوية إلا أنها فضحت الكيان الصهيوني وداعمه الرئيسي الولايات المتحدة، لدرجة أنهما خلال الستين يوماً الماضية لم يحققا أياً من أهدافهما، باستثناء قتل النساء والأطفال الأبرياء، ولولا المساعدات الاستخباراتية والعسكرية والأمنية والمالية الأمريكية لانهار النظام الصهيوني الآن.

من جهته نقل المهندس عرنوس تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الإيراني، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس رئيسي الأخيرة إلى دمشق كانت نقطة تحول في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وساهمت بدفع التعاون الثنائي على الصعد كافة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ومنها السياحة والمصارف والنقل والزراعة والصناعة.

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