المهندس عرنوس يبحث مع قاليباف العلاقات بين سورية وإيران وسبل تطويرها وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية

طهران-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور محمد باقر قاليباففي طهران مساء اليوم العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وسبل تطويرها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال قاليباف: إن العلاقات بين إيران وسورية عميقة وأخوية، معرباً عن ثقته بأن زيارة الوفد الحكومي السوري برئاسة المهندس عرنوس ستسهم في تعزيز العلاقات على جميع الصعد.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد الحكومي السوري، وقال: “يجب الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري”.

من جهته أكد المهندس عرنوس أهمية وضع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية موضع التطبيق، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى اللقاءات المهمة التي تمت خلال زيارته الحالية مع النائب الأول للرئيس الإيراني واللقاءات والمباحثات التي أجراها الوفد السوري مع نظرائه من الجانب الإيراني والتي حققت نتائج إيجابية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “خلال الأشهر القليلة الماضية وبعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية تمكنا من دفع العديد من القضايا بين البلدين بسرعة أكبر”، مشيراً إلى أن من نتائج الزيارة إنشاء بنك مشترك والعمل على استخدام العملة المحلية للقيام بالتبادلات التجارية، معرباً عن أمله وثقته بتكثيف الجهود المشتركة للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المطلوب.

حضر الاجتماع الوفد المرافق، والسفير السوري في إيران الدكتور شفيق ديوب، والسفير الإيراني بدمشق الدكتور علي أكبري.

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