زاخاروفا: السلام في أوكرانيا مرهون بوقف الدعم العسكري الغربي لكييف

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلام الدائم في أوكرانيا مرهون بوقف الدعم العسكري الغربي لنظام كييف وبقبول الواقع الجديد على الأرض.

وقالت زاخاروفا في مقابلة اليوم مع وكالة فرانس برس إن “روسيا منفتحة على التفاوض لكنها لم تلحظ وجود إرادة سياسية في كييف أو في الغرب لإجراء المفاوضات”، مشددة على أن بلادها لن تسمح بوجود دولة نازية عدوانية على حدودها تكون مصدراً لتهديد أمن أراضيها.

وأضافت زاخاروفا: “إن ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف العام الماضي لا علاقة لها في الواقع بالسلام ولكنها مجموعة من الإنذارات لروسيا وهي تبرر استمرار الأعمال القتالية”، لافتة إلى أن روسيا لم ترفض قط الأساليب السياسية لحل أي مسائل خلافية أو صراعات غير أن المطالب التي طرحتها كييف لاستئناف عملية التفاوض التي أوقفتها سابقاً تشير إلى أنها غير مستعدة للحوار.

وحول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية بينت زاخاروفا ان فرص إحيائها “ما زالت قائمة” موضحة انه يمكن لهذه المبادرة أن تبدأ العمل بمجرد رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية.

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