يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية: نشكر الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار ونخص بالذكر روسيا والصين والدول العربية، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

– المقاومة الفلسطينية: ندين بأشد العبارات إفشال الإدارة الأمريكية لمشروع القرار الذي تم تقديمه في مجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على غزة، ونعتبر هذه الإدارة شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على تخوم مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– الصحة العالمية تطالب بحماية الطواقم الصحية والإنسانية في قطاع غزة

– استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 16 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسطه.