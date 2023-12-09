طيران ومدفعية القوات الروسية تدمر مواقع أوكرانية في كوبيانسك

موسكو-سانا

دمرت مروحيات الاستطلاع والهجوم الروسية مواقع مموهة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك وفق وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها اليوم: “إن أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم في طيران الجيش الروسي التابعة لقوات مجموعة الغرب”، نفذت مهام قتالية تمكنت خلالها من تدمير أهداف القوات الأوكرانية من موقع على مسافة تصل إلى 6 كيلومترات، باستخدام صواريخ طائرات غير موجهة من طراز (سي-8) عيار 80 ملم، وخلال المهمة القتالية، نفذت الطواقم المهمة بنجاح”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم مدفعية (مستا-سي) ذاتية الحركة من المنطقة العسكرية الغربية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وقالت الوزارة: “دمر جنود كتيبة مدافع الهاوتزر التابعة لتشكيل المدفعية في مجموعة الغرب نقطة الانتشار المؤقتة للعدو باستخدام المدفعية ذاتية الحركة (مستا- سي)”.