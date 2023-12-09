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مصرع 7 أشخاص إثر اندلاع حريق بمصنع شموع في الهند

2023-12-09

نيودلهي-سانا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر إثر اندلاع حريق مدمر بمصنع للشموع في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الحريق اندلع داخل المصنع بعد ظهر أمس في منطقة بيمبري تشينشواد بضاحية بيون جنوب شرق مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا وتسبب بمصرع سبعة أشخاص أغلبيتهم من النساء.

وأدت المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع إلى تفاقم الحريق واستغرق رجال الإطفاء أكثر من ساعة لإخماده.

ولم يتم تحديد سبب الحريق على الفور، فيما تذكر بيانات رسمية هندية أن فرص نشوب الحرائق في مصانع الهند مرتفعة، بسبب عدم الاكتراث والالتزام بمعايير السلامة المهنية.

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