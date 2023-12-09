مصرع 14 طالباً جراء اندلاع حريق في سكن طلابي شمال العراق

بغداد-سانا

لقي 14 طالباً مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجروح جراء اندلاع حريق في سكن داخلي لطلبة جامعة سوران في محافظة أربيل شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن دائرة صحة سوران قولها في بيان اليوم: “إن حريقاً اندلع داخل مبنى يستخدم كسكن داخلي للطلبة وأساتذة جامعة سوران أدى إلى وفاة 14 شخصاً وإصابة 32 آخرين”.

من جهتها ذكرت مديرية الدفاع المدني في سوران أن الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع وتمت السيطرة عليه، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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