عبد اللهيان: استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة سيؤدي إلى انهيار المنظمات الدولية

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى انهيار المنظمات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية ارنا عن عبد اللهيان قوله في حسابه على منصة اكس: “إن عدم الاهتمام الفوري بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واستمرار دعم البيت الأبيض لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى الانهيار الهيكلي للمنظمات

الدولية”، مؤكداً أن الإبادة الجماعية وقتل الأطفال واستخدام الأسلحة المحظورة ومنع دخول المياه والغذاء والدواء إلى غزة والمعاملة الوحشية مع الأسرى والمواطنين الأبرياء تدل على أن كيان الفصل العنصري هذا يتقدم بفارق كبير في المنافسة على تنظيم “داعش” الإرهابي بارتكاب جميع أنواع الجرائم.

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