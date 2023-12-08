جامعة دمشق تحدد ضوابط الأمانة العلمية في البحث العلمي وأحكام مخالفتها

دمشق-سانا

أصدرت جامعة دمشق قراراً حددت بموجبه ضوابط الأمانة العلمية في البحث العلمي وتعريف الانتحال العلمي وأنواعه، والفرق بينه وبين الاقتباس المشروع، وطبيعة الأحكام التي تقع على المنتحل.

وأوضح نائب رئيس جامعة دمشق للبحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد فراس حناوي في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في مجال البحث العلمي، ولاسيما أن جامعة دمشق تتقدم في التصنيف العالمي على جميع المستويات، وأن الانتحال العلمي ظاهرة خطيرة تهدد الجامعة بخسارة مصداقيتها على جميع المستويات العلمية العالمية، ما يسبب تراجعاً واضحاً فيما يتعلق باسم الجامعة وسمعتها.

وأشار حناوي إلى أن هذا القرار استغرق العمل به مدة طويلة من لجان مختلفة للوصول إلى صيغة تتناسب مع قانون تنظيم الجامعات، والمعايير العالمية في الوقت نفسه.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا القرار من خلال موقع الجامعة الرسمي.

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