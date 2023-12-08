7 ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية للمصارعة بالعراق

بغداد-سانا

أحرز منتخب سورية للمصارعة الحرة المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة العربية المقامة حالياً في العاصمة العراقية بغداد برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وست برونزيات.

وجاءت الذهبية عبر اللاعب عمر صارم بوزن 125 كغ، فيما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق اللاعبين أنس الخالدي بوزن 79 كغ، وفداء الدين الاسطة بوزن 86 كغ، وأنور شرفاوي بوزن 97 كغ، وأحمد النكدلي بوزن 70 كغ، وابراهيم طباع بوزن 61 كغ، ومجد عائشة بوزن 65 كغ، بينما حل اللاعب أمجد سلقيني بالمركز الخامس بوزن 57 كغ.

وتشارك في البطولة منتخبات سورية والسعودية والأردن واليمن والجزائر وتونس وجزر القمر والعراق.

محمد الخاطر

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