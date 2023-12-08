الاتحاد أهلي حلب يفوز على الحرية في الجولة السابعة من دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الحرية بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة السابعة من دوري كرة السلة للرجال.

وتقدم أهلي حلب في الربع الأول بواقع 22-21 نقطة وتعادل الفريقان في الربعين الثاني والثالث بواقع 26-26 نقطة و24-24 نقطة وجاء الرابع لمصلحة أهلي حلب 22-19 نقطة.

وفي مباراة أخرى وبفارق كبير فاز فريق الكرامة على الوثبة بنتيجة 89-57 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص ضمن الجولة ذاتها.

وتختتم الجولة السابعة بلقاء الجلاء مع الوحدة يوم الإثنين القادم في صالة الجلاء بحلب.

سامر خزمة

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