المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال المتوغلة في غزة خسائر كبيرة في أفرادها وآلياتها

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، مكبدة إياها خسائر كبيرة في الأفراد والآليات العسكرية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: فجر مقاتلونا منزلاً شرق خان يونس تحصن فيه العشرات من جنود الاحتلال بعبوات ناسفة وقذيفة مضادة للأفراد، وبعدها هاجموا المنزل بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد قوة الاحتلال بين قتيل ومصاب.

وأضافت: تمكن مقاتلونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من تدمير 21 آلية عسكرية للعدو الصهيوني كلياً أو جزئياً في محاور توغل قواته، وأفشلوا محاولته إطلاق جندي محتجز التي أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من المحتجزين الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبك المقاتلون معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، كما دكوا تحشيدات العدو العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، إضافة إلى تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت تل أبيب ومستوطنات الاحتلال في محيط قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة عام 1948 برشقات صاروخية مكثفة وبمديات مختلفة رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة المنكوب.

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