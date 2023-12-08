حاكم مصرف سورية المركزي يبحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني محاور التعاون المالي والمصرفي بين البلدين

طهران-سانا

بحث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة مع محافظ البنك المركزي الإيراني الدكتور محمد رضا فريزين بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عدداً من محاور التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.وجرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة إيجاد وتمتين العلاقات المصرفية بين البلدين التي ستعتبر خدمة للحركة التجارية المستقبلية بين التجار السوريين والإيرانيين، والخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمصرف المشترك المزمع إنشاؤه في سورية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كافة الأعمال ما بين المصرف المركزي الإيراني والمصرف المركزي السوري، على أن تكون لجنة عمل دائمة تجتمع بشكل دوري لتذليل كل الصعوبات والعوائق الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تظهر لتعزيز وتمتين التعاون المصرفي.

كما تناول البحث إيجاد آليات فعالة للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة تسريع إجراءات تنفيذ التفاهمات وفق جداول زمنية محددة وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصارف البلدين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال.

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