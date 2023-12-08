الأونروا تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً

القدس المحتلة-سانا

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشدداً على أن الرد على الوضع في القطاع اليوم سيكون علامة فارقة في تاريخ الجمعية العامة والأمم المتحدة بأكملها.

وقال لازاريني في بيان اليوم: “أدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإنفاذ القانون الدولي وحماية المدنيين وموظفي ومباني الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ والمرافق الطبية وجميع البنية التحتية المدنية”.

وأضاف لازاريني: “لقد كتبت بالأمس إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبلاغه بأن قدرة الأونروا على مواصلة تنفيذ ولايتها في غزة أصبحت الآن محدودة للغاية، ومع القصف المستمر والتدفق المنخفض وغير المنتظم للمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة مقارنة بالاحتياجات الهائلة للنازحين في ملاجئنا المكتظة وخارجها، فإن قدرة الأونروا على مساعدة الناس وحمايتهم تتضاءل بسرعة”.

وتابع لازاريني: “بعثت برسالتي إلى رئيس الجمعية العامة، وقد أحطت علماً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار ما يجري تهديداً للسلم والأمن الدوليين ولحياة الناس”.

ولفت لازاريني إلى أن منشآت الأونروا والتي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي لم تنج من القصف المتواصل على غزة، وقتل بداخلها 270 نازحاً، وأصيب ما يقرب من 1000 شخص.

وأوضح لازاريني أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 130 من موظفي الوكالة ومعظمهم مع عائلاتهم، وتهجير ما لا يقل عن 70 بالمئة من موظفيها، ورغم ذلك ما زالوا يسعون جاهدين لمواصلة تقديم المساعدات.

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