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المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات للعدو الصهيوني بقذائف الـ “تاندوم” وعبوات “العمل الفدائي” في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة، وتفجر منزلاً تحصن فيه العشرات من جنود الاحتلال وتوقعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خان يونس

2023-12-08

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المقاومة الفلسطينية: دمرنا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 21 آلية عسكرية للعدو الصهيوني كلياً أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأفشلنا محاولة إطلاق جندي أسير أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة

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