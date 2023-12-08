المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات للعدو الصهيوني بقذائف الـ “تاندوم” وعبوات “العمل الفدائي” في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة، وتفجر منزلاً تحصن فيه العشرات من جنود الاحتلال وتوقعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خان يونس