المكتب الإعلامي في غزة: نُحذّر كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بموافقة واضحة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال تدمير أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية