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المكتب الإعلامي في غزة: نُحذّر كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بموافقة واضحة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال تدمير أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية

2023-12-08

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المقاومة الفلسطينية: دمرنا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 21 آلية عسكرية للعدو الصهيوني كلياً أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأفشلنا محاولة إطلاق جندي أسير أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة

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